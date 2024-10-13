Критика Троицкого внесли в реестр иноагентов за высказывания против РФ
Музыкального критика Артемия Троицкого признали иноагентом за высказывания против РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что такое решение было принято в том числе после его призывов к убийству российских политиков.
По данным источника, Троицкий (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) обратился в суд Москвы с иском против Минюста России, чтобы добиться снятия с него статуса иностранного агента. По мнению критика, такой статус «унижает его достоинство» и «понижает его репутацию».
При этом, согласно материалам суда, Троицкий распространяет мнения о решениях российских властей, ложные материалы об СВО и ВС РФ, а также участвует в создании подобных материалов, в том числе на иностранных площадках.
Суд не удовлетворил иск критика к Минюсту, поэтому Троицкому пришлось обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Он заявлял, что статус иностранного агента «ограничивает его профессиональную деятельность, противоречит основополагающим принципам международного права и обусловлен политической мотивацией». При этом решение суда осталось без изменений.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН заявил, что телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву (также внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую накануне объявили в международный розыск, в России ждет суд, а экстрадировать ее могут из любой страны, если не посчитают обвинения в ее адрес политизированными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru