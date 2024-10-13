Критика Троицкого внесли в реестр иноагентов за высказывания против РФ

Музыкального критика Артемия Троицкого признали иноагентом за высказывания против РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что такое решение было принято в том числе после его призывов к убийству российских политиков.

По данным источника, Троицкий (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) обратился в суд Москвы с иском против Минюста России, чтобы добиться снятия с него статуса иностранного агента. По мнению критика, такой статус «унижает его достоинство» и «понижает его репутацию».

При этом, согласно материалам суда, Троицкий распространяет мнения о решениях российских властей, ложные материалы об СВО и ВС РФ, а также участвует в создании подобных материалов, в том числе на иностранных площадках.