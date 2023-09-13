Кремлевский шеф-повар Галкин: Меню Путина и Ким Чен Ына согласовывали два месяца

«На меню лидеров влияют и месторасположение встречи, и предпочтения глав государства. Принимающая сторона согласовывает, что президент той или иной страны предпочитает, так как есть какие-то запреты, аллергии и так далее. Конечно, меню согласовали с Ким Чен Ыном. Служба протокола над этим всем работает месяца полтора-два, даже больше», - рассказал он.

Также кремлевский шеф рассказал об исключениях, которые уместно сделать для иностранных гостей на больших приемах. Галкин признался, что среди первых лиц встречаются наиболее разборчивые гурманы, среди которых и сам Владимир Путин.

«Бывает очень редко, что к приготовлению блюд привлекают шефов приезжающей стороны. Допустим, когда мы куда-то выезжали в какие-то азиатские страны с Раисой Максимовной Горбачевой или Наиной Иосифовной Ельциной, они что-то могли не есть из ракообразных и так далее. Там просто заменяли блюда. Не каждый ест лягушек и пауков, например. Но редко бывает, что гость ест что-то свое. А когда Барак Обама был у нас с визитом, его встречали в резиденции Путина на Рублевке, он вообще ничего не ел, даже не дотронулся до воды и чая. Также Путин, если он не ест что-то, он не будет, никогда не заставишь», - отметил собеседник НСН.

4 сентября президент России Владимир Путин провел встречу и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Тогда лидерам предложили на обед суп-харчо с говядиной, филе барабульки и десерт «Птичье молоко». Также в меню были салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, кефаль с овощами и шпинатным соусом, корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака.

