Кремлевский шеф-повар Галкин: Меню Путина и Ким Чен Ына согласовывали два месяца
Шеф-повар Анатолий Галкин поделился в эфире НСН тонкостями формирования президентского меню на официальных приемах, а также рассказал о «принципиальности» Путина.
Меню на официальных встречах глав государства прорабатывается несколько месяцев, принимающая сторона учитывает все предпочтения высокопоставленных гостей, рассказал НСН шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле.
Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын накануне провели официальный обед после переговоров. В меню входили пельмени с камчатским крабом, салат из утки с инжиром и нектарином, осетрина. Также главам государств предложили антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, уху из белого амура, а на десерт — бруснику таежную с кедровыми орехами и сгущенным молоком. Галкин подчеркнул, что случайных позиций в меню лидеров не бывает.
«На меню лидеров влияют и месторасположение встречи, и предпочтения глав государства. Принимающая сторона согласовывает, что президент той или иной страны предпочитает, так как есть какие-то запреты, аллергии и так далее. Конечно, меню согласовали с Ким Чен Ыном. Служба протокола над этим всем работает месяца полтора-два, даже больше», - рассказал он.
Также кремлевский шеф рассказал об исключениях, которые уместно сделать для иностранных гостей на больших приемах. Галкин признался, что среди первых лиц встречаются наиболее разборчивые гурманы, среди которых и сам Владимир Путин.
«Бывает очень редко, что к приготовлению блюд привлекают шефов приезжающей стороны. Допустим, когда мы куда-то выезжали в какие-то азиатские страны с Раисой Максимовной Горбачевой или Наиной Иосифовной Ельциной, они что-то могли не есть из ракообразных и так далее. Там просто заменяли блюда. Не каждый ест лягушек и пауков, например. Но редко бывает, что гость ест что-то свое. А когда Барак Обама был у нас с визитом, его встречали в резиденции Путина на Рублевке, он вообще ничего не ел, даже не дотронулся до воды и чая. Также Путин, если он не ест что-то, он не будет, никогда не заставишь», - отметил собеседник НСН.
4 сентября президент России Владимир Путин провел встречу и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Тогда лидерам предложили на обед суп-харчо с говядиной, филе барабульки и десерт «Птичье молоко». Также в меню были салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, кефаль с овощами и шпинатным соусом, корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Болгария намерена разместить базу НАТО на своей территории
- Джеффа Монсона избрали депутатом парламента Башкирии
- Экс-помощник прокурора Каспийска предстанет перед судом за взятки
- МИД Румынии вызовет посла РФ из-за обнаружения обломков БПЛА
- В Верховной раде призвали Запад не поднимать тему выборов на Украине
- Правоохранители задержали аферистов за обман пенсионеров
- Авиация Черноморского флота уничтожила 3 катера ВСУ в Черном море
- Продолжение франшизы «После» покажут в кинотеатрах 14 сентября
- Росстат: инфляция с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%
- Генсек ООН: Ситуация на Украине далека от мирных переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru