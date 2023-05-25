Лидеров стран ЕАЭС кормили в Кремле пельменями с осетриной

В меню обеда, который состоялся после переговоров и подписания документов, также значились щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами, салат из телятины с запеченными овощами.

Кроме того, в Кремле подавали каре ягненка с зеленой фасолью и томатами, филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками, щербет из ревеня и клубники, мусс из груши и карамели с пломбиром.

Ранее встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились государственным ужином, в меню которого были салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, а также борщ с томлёной уткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

