Лидеров стран ЕАЭС кормили в Кремле пельменями с осетриной
Лидеров Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, принимавших участие в прошедшем в Кремле Высшем евразийском экономическом совете, угощали пельменями «Астраханскими»с осетриной, сообщает РИА Новости.
В меню обеда, который состоялся после переговоров и подписания документов, также значились щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами, салат из телятины с запеченными овощами.
Кроме того, в Кремле подавали каре ягненка с зеленой фасолью и томатами, филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками, щербет из ревеня и клубники, мусс из груши и карамели с пломбиром.
Ранее встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились государственным ужином, в меню которого были салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, а также борщ с томлёной уткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru