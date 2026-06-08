СМИ: США могут купить архипелаг Чагос у Маврикия
Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос в Индийском океане, сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, США хотят закрепить за собой владение архипелагом, где располагается американо-британская военная база. Это необходимо Вашингтону, чтобы не допустить усиления позиций Китая в регионе. При этом, прежде всего США придется одобрить сделку Великобритании с Маврикием, которая предполагает передачу Чагоса под суверенитет африканского государства.
Ранее Пентагон заявил о намерении установить контроль над Гренландией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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