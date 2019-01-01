«Единой России» посоветовали брать пример с КПСС
Глава совета Экспертного института социальных исследований в эфире НСН рассказал, почему предложения Дмитрия Медведева по улучшению имиджа «Единой России» не сработают.
У «Единой России» серьезные проблемы с доверием граждан. Это в своей статье для газеты «Известия» признал лидер «Единой России», глава правительства, Дмитрий Медведев. По его мнению, представители партии часто демонстрируют «чванство и хамство». Для изменения ситуации он считает необходимым наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами.
Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН выразил уверенность, что одними блогерами «Единой России» не поможешь.
«Доверие граждан падает не только к партии, но и, вообще, к институтам государственной власти – парламенту, правительству, местной власти… То есть, к власти целиком. Понятно, что в условиях интернет-технологий нужно внимательнее относиться к тому, кто, что, когда и в каких условиях говорит. Но вернуть доверие, просто следя за языком, невозможно. Люди должны чувствовать, что партия их представляет, а власть действует в их интересах. Партия должна начать работать по-новому, а не только взаимодействовать с блогерами», - пояснил он.
По мнению политолога, партии нужно брать пример с КПСС. «Повысят ответственность партийных функционеров за то, что происходит у них в отделениях, у них в ячейках, в том числе в соцсетях. Но вспомним советские времена: партия была местом, куда люди жаловались, где можно было найти управу на кого угодно. Партия выполняла функцию арбитра всех дел в государственном аппарате. «Не приняли ребенка в школу – написала в райком. Обидели на работе – написала в райком. Муж загулял – написала в его парторганизацию». Партия решала проблемы повседневной жизни людей. А сегодня куда, если тебя кругом разобидели? Правда, куда писать? Только президенту. Это большая проблема, большая работа, которую «Единая Россия» могла бы подхватить, вернувшись к положительному опыту, который был у КПСС», - заключил он.
Ранее Глеб Кузнецов в эфире НСН объяснил проблемы российской экономики ее зарегулированностью.
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