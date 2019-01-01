«Единой России» посоветовали брать пример с КПСС

У «Единой России» серьезные проблемы с доверием граждан. Это в своей статье для газеты «Известия» признал лидер «Единой России», глава правительства, Дмитрий Медведев. По его мнению, представители партии часто демонстрируют «чванство и хамство». Для изменения ситуации он считает необходимым наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН выразил уверенность, что одними блогерами «Единой России» не поможешь.

«Доверие граждан падает не только к партии, но и, вообще, к институтам государственной власти – парламенту, правительству, местной власти… То есть, к власти целиком. Понятно, что в условиях интернет-технологий нужно внимательнее относиться к тому, кто, что, когда и в каких условиях говорит. Но вернуть доверие, просто следя за языком, невозможно. Люди должны чувствовать, что партия их представляет, а власть действует в их интересах. Партия должна начать работать по-новому, а не только взаимодействовать с блогерами», - пояснил он.