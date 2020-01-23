Кремль ждет реакции на идею Путина о встрече лидеров «пятерки» СБ ООН

Выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Израиле, Путин предложил в 2020 году встретиться лидерам России, США, Великобритании, Франции и Китая.

Путин подчеркнул, что лидеры стран-основательниц ООН должны продемонстрировать пример в борьбе с антисемитизмом и нести ответственность за сохранение цивилизации.

Первым дал свое согласие президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал Путина своим «другом» и добавил, что вышеперечисленные пять стран действительно должны обеспечивать устойчивость мирового порядка.

