Кремль ждет реакции на идею Путина о встрече лидеров «пятерки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали ответа на предложение провести отдельную встречу лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН.
«Нам еще предстоит узнать реакцию коллег на эту инициативу президента Путина», - сказал Песков.
Выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Израиле, Путин предложил в 2020 году встретиться лидерам России, США, Великобритании, Франции и Китая.
Путин подчеркнул, что лидеры стран-основательниц ООН должны продемонстрировать пример в борьбе с антисемитизмом и нести ответственность за сохранение цивилизации.
Первым дал свое согласие президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал Путина своим «другом» и добавил, что вышеперечисленные пять стран действительно должны обеспечивать устойчивость мирового порядка.
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