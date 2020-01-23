Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом
Владимир Путин во время проходящего в Израиле форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» обменялся рукопожатиями с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским принцем Чарльзом. На нём также присутствуют около 50 глав государств и правительств, вице-президент США, руководство Европейского союза.
Отмечается, что ранее российский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в центре Иерусалима монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В ходе церемонии Путин напомнил, что в окруженном городе погиб его родной брат. Президент рассказал, что в 1942 году его отец принимал участие в боевых действиях и оборонял Ленинград, а мама находилась в самом городе с сыном. Ребенок не пережил блокады и скончался.
В декабре прошлого года Путин рассказал, что поисковикам нашлось найти точное место захоронения его брата – он был упокоен на Пискаревском кладбище среди тысячи других жертв.
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