Путин предложил встретиться лидерам стран-постоянных членов Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме предложил провести встречу глав стран постоянных членов Совбеза Организации объединенных наций (ООН): России, США, Франции, Китая и Великобритании.

«В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору», - подчеркнул Путин.

Свое предложение президент России объяснил вызовами, с которыми столкнулся современный мир.

Напомним, в Иерусалиме проходит пятый Всемирный форум памяти Холокоста. В мероприятии принимают участие более 45 глав государств. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) советскими войсками. Нацистский режим за годы своего существования уничтожил более 6 миллионов евреев.

