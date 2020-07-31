Кремль: Задержанные в Белоруссии сотрудники ЧОПа опоздали на рейс в Стамбул
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что задержанные в Белоруссии граждане РФ приехали в эту страну проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами».
По словам представителя Кремля, эти люди – сотрудники частного охранного предприятия, которые опоздали на рейс в Стамбул и ждали вылета, передаёт РИА Новости.
О задержании 33 россиян, 32 из которых находились в санатории под Минском, стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране перед августовскими выборами президента.
По данным белорусских силовиков, в стране могут находиться ещё около 170 «боевиков».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru