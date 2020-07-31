Кремль: Задержанные в Белоруссии сотрудники ЧОПа опоздали на рейс в Стамбул

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что задержанные в Белоруссии граждане РФ приехали в эту страну проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами».

По словам представителя Кремля, эти люди – сотрудники частного охранного предприятия, которые опоздали на рейс в Стамбул и ждали вылета, передаёт РИА Новости.