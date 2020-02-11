Кремль высказался о дне голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что голосование по изменениям в Конституцию может быть проведено в рабочий день среди недели, который сделают выходным. По словам представителя Кремля, дата голосования пока не определена, также нет решения о выходном или буднем дне.
«Существуют разные точки зрения, есть и такая точка зрения», — приводит RT комментарий Пескова после опроса о том, возможно ли, что голосование состоится 22 апреля. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорить о каких-то принятых решениях сейчас нельзя.
Дмитрий Песков подтвердил, что 13 февраля Владимир Путин проведёт встречу с рабочей группой по обсуждению поправок в Конституцию.
Пресс-секретарь предположил, что именно на этом совещании будет также поднят вопрос о технических параметрах голосования, в том числе, по дате, отмечает Ura.ru.
Ранее сразу несколько СМИ сообщили, со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением, что всероссийское голосование может быть проведено в апреле в один из рабочих дней, который объявят выходным.
В частности, источник «Свободной прессы», близкий к администрации президента, рассказал, что цель этого – добиться большей явки граждан. «Поэтому голосование будут проводить в будний день, объявив его выходным. Числа 22-го, в среду — и никаких оправданий, мол, весна, дачники и прочее», — пояснил инсайдер.
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