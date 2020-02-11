Кремль высказался о дне голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что голосование по изменениям в Конституцию может быть проведено в рабочий день среди недели, который сделают выходным. По словам представителя Кремля, дата голосования пока не определена, также нет решения о выходном или буднем дне.

«Существуют разные точки зрения, есть и такая точка зрения», — приводит RT комментарий Пескова после опроса о том, возможно ли, что голосование состоится 22 апреля. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорить о каких-то принятых решениях сейчас нельзя.

Дмитрий Песков подтвердил, что 13 февраля Владимир Путин проведёт встречу с рабочей группой по обсуждению поправок в Конституцию.