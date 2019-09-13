Кремль: Встреча «нормандской четверки» может пройти в октябре

«Назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны», - пояснил Ушаков.

При этом он подтвердил, что встреча пройдет в столице Франции по приглашению президента Эмманюэля Макрона, пишет ТАСС.

Ранее первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что именно с ожиданием встречи «Нормандской четверки» связана приостановка расторжения 40 соглашений о сотрудничестве Украины и России.

