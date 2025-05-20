В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России

Чиновники в Европе назвали победой Москвы прошедший накануне телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

«Европейские официальные лица заявили, что... разговор представил собой крупную победу для российского лидера», — отмечает издание.

По мнению источника, после переговоров Трамп откажется от поддержки Украины. Теперь Европа будет полностью ответственна за помощь и финансирование Киева, а также «давление на Россию».

Ранее Дональд Трамп назвал хорошей беседу с «приятным джентльменом по фамилии Путин», политики достигли прогресса, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин

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