В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России
Чиновники в Европе назвали победой Москвы прошедший накануне телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.
«Европейские официальные лица заявили, что... разговор представил собой крупную победу для российского лидера», — отмечает издание.
По мнению источника, после переговоров Трамп откажется от поддержки Украины. Теперь Европа будет полностью ответственна за помощь и финансирование Киева, а также «давление на Россию».
Ранее Дональд Трамп назвал хорошей беседу с «приятным джентльменом по фамилии Путин», политики достигли прогресса, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru