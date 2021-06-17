Кремль: сблизить позиции России и США по Белоруссии невозможно
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве продемонстрировала, что позиции двух стран по вопросу Белоруссии расходятся. Об этом рассказал в беседе с «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, позиция американцев понятна, но у российской стороны другое мнение на этот счет, поэтому было констатировано, что по этому вопросу сблизить позиции двух стран невозможно.
Песков также отметил, что тема Белоруссии не являлась приоритетной на встрече Путина и Байдена.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита, «дав сцену России».
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