Кремль: Россия готова рассмотреть рефинансирование долга Белоруссии
25 августа 202013:56
Святослав Павлов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о рефинансировании долга Минска.
Представитель Кремля рассказал журналистам, что вопрос о рефинансировании белорусского госдолга перед Россией ранее неоднократно обсуждался.
Песков добавил, что российский Минфин готов рассмотреть этот вопрос.
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил введение Евросоюзом индивидуальных санкций против Белоруссии.
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25 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru