Кремль: Россия готова рассмотреть рефинансирование долга Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о рефинансировании долга Минска.

Представитель Кремля рассказал журналистам, что вопрос о рефинансировании белорусского госдолга перед Россией ранее неоднократно обсуждался.

Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в 500 млн долларов

Песков добавил, что российский Минфин готов рассмотреть этот вопрос.

Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил введение Евросоюзом индивидуальных санкций против Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Списание ДолговКремльРоссияАлександр Лукашенко
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