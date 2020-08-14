В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии
Глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил введение Евросоюзом индивидуальных санкций против Белоруссии. Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.
«ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми санкциями против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», -
По словам Корчака, решение было принято в ходе обсуждения министров иностранных дел ЕС по Белоруссии.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщал, что главы внешнеполитических ведомств 27 стран Европейского союза согласовали политическое решение о введении новых санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, которые могут быть ответственны за применение насилия в отношении мирных граждан и нарушение прав человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии
- На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
- МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере во время протестов
- Генпрокуратура РФ: задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены на родину
- Высшие чиновники РФ отчитались о доходах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru