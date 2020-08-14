В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии

Глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил введение Евросоюзом индивидуальных санкций против Белоруссии. Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

«ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми санкциями против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», -

По словам Корчака, решение было принято в ходе обсуждения министров иностранных дел ЕС по Белоруссии.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщал, что главы внешнеполитических ведомств 27 стран Европейского союза согласовали политическое решение о введении новых санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, которые могут быть ответственны за применение насилия в отношении мирных граждан и нарушение прав человека.

