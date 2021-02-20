Кремль раскрыл планы Путина на 23 февраля

Российский президент Владимир Путин 23 февраля возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, проведет ряд рабочих встреч в Кремле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова.

«23 февраля — выходной день, но у президента много встреч. Это не публичные встречи, рабочие», — сказал он.

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Также официальный представитель Кремля напомнил, что 22 февраля Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, что действующий президент республики Александр Лукашенко торопится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы попросить денег.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:23 ФевраляВладимир Путин
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