Россиян в феврале ждет шестидневная рабочая неделя
11 января 202107:27
С 15 по 20 февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщили в Роструде. Длинная рабочая семидневка будет единственной в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 851 / сут.
Умерли
61 837+456 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 080 / сут.
- Оппозиция попыталась помешать приезду Пашиняна на переговоры в Москву
- СМИ: Минфин покинут два заместителя министра
- Горбачев предложил при Байдене подписать заявление о недопустимости ядерной войны
- Полиция сможет доставлять пьяных граждан в вытрезвитель насильно
- Россиян в феврале ждет шестидневная рабочая неделя
10 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru