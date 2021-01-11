Россиян в феврале ждет шестидневная рабочая неделя

С 15 по 20 февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщили в Роструде. Длинная рабочая семидневка будет единственной в 2021 году.

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Связано это с тем, что отдыхать по случаю Дня защитника Отечества граждане будут с 21 по 23 февраля, а рабочий день 22 февраля решено перенести на субботу, 20 февраля, передает RT.

И результате следующая рабочая неделя будет состоять всего из трех дней (с 24 по 26 февраля), отмечает Ura.ru.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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