Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Индонезии саммит G20 на Бали

Главы России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели в четверг, 18 августа телефонную беседу, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в центре внимания президентов двух стран были вопросы продовольственной безопасности в мире.

Владимир Путин выступил за тесное международное сотрудничество в оборонной сфере.

Лидеры также обсудили предстоящий саммит G20, который пройдет в Индонезии на острове Бали в ноябре.

«Владимир Путин поздравил Джоко Видодо и индонезийцев с отмечавшимся 17 августа национальным праздником –-Днем независимости страны», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Ранее Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинИндонезияТелефонный Разговор
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