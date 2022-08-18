Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Индонезии саммит G20 на Бали
Главы России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели в четверг, 18 августа телефонную беседу, сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается, в центре внимания президентов двух стран были вопросы продовольственной безопасности в мире.
Лидеры также обсудили предстоящий саммит G20, который пройдет в Индонезии на острове Бали в ноябре.
«Владимир Путин поздравил Джоко Видодо и индонезийцев с отмечавшимся 17 августа национальным праздником –-Днем независимости страны», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.
Ранее Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить Россию.
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