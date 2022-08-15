Путин назвал глупостью попытки отменить Россию
15 августа 202221:36
Президент РФ Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить Россию и ее культуру. Об этом сообщает ТАСС.
Путин отметил, что такие попытки тщетны. По его словам, люди, которые пытаются это сделать, «не выучили уроки истории». Такое заявление он сделал в ходе выступления на форуме «Таврида.Арт».
Президент назвал народ России непобедимым за счет любви к Родине, стремления к саморазвитию и желания помогать другим.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru