Путин назвал глупостью попытки отменить Россию

Путин отметил, что такие попытки тщетны. По его словам, люди, которые пытаются это сделать, «не выучили уроки истории». Такое заявление он сделал в ходе выступления на форуме «Таврида.Арт».



Президент назвал народ России непобедимым за счет любви к Родине, стремления к саморазвитию и желания помогать другим.





