Кремль приветствует политическую волю США по продлению СНВ-3
В Кремле приветствуют наличие политической воли у США на продление СНВ-3, но нужно изучить предложение детально, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что договор отвечает интересам национальной безопасности США и сдерживает Россию в период серьезного противостояния между двумя странами.
Срок действия СНВ-3 истекает в феврале. В МИД России поддержали инициативу по продлению договора без дополнительных условий.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказывал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.
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- Кремль приветствует политическую волю США по продлению СНВ-3
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