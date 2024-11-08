Кремль: Поздравление Путиным Трампа с победой на выборах официальное

Поздравление лидером России Владимиром Путиным Дональда Трампа с победой на президентских выборах США можно считать официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В Кремле не исключили контактов Путина с Трампом до инаугурации

По его словам, все, что говорит президент, — это официально.

Ранее стало известно, что Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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