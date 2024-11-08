Кремль: Поздравление Путиным Трампа с победой на выборах официальное
8 ноября 202401:02
Поздравление лидером России Владимиром Путиным Дональда Трампа с победой на президентских выборах США можно считать официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, все, что говорит президент, — это официально.
Ранее стало известно, что Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru