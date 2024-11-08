Кремль: Поздравление Путиным Трампа с победой на выборах официальное

По его словам, все, что говорит президент, — это официально.

Ранее стало известно, что Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

