Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Он отметил, что любые шаги, направленные на разрешение конфликта в Украине, имеют ценность и должны быть рассмотрены на высоком уровне. Президент добавил, что заявление Трампа указывает на возможность улучшения двусторонних связей и способствования деэскалации напряженности.

Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».

