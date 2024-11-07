Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.

Глава российского государства подчеркнул, что высказывания нового лидера США о стремлении к улучшению отношений с Москвой и содействии урегулированию украинского кризиса представляют значительный интерес.

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Он отметил, что любые шаги, направленные на разрешение конфликта в Украине, имеют ценность и должны быть рассмотрены на высоком уровне. Президент добавил, что заявление Трампа указывает на возможность улучшения двусторонних связей и способствования деэскалации напряженности.

Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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