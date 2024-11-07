В Кремле не исключили контактов Путина с Трампом до инаугурации
Российский президент Владимир Путин может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом до инаугурации, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что российская сторона будет исходить из дальнейших заявлений нового главы США. На данный момент встреча или переговоры двух лидеров не готовятся и не обсуждались.
При этом Песков отметил, что информация о том, что российский лидер Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствует действительности.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы «через знакомых» поздравили Трампа с победой на выборах. Сообщалось, что неформальное поздравление было якобы направлено по линии МИД России.
До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru