Кремль поручил регионам организовать праздник в день голосования по Конституции

Для этого у избирательных участков поручено организовать ярмарки, культурные мероприятия, открыть буфет на участке, а по возможности даже создать детские игровые комнаты, пишет «Свободная пресса».

Официально дата по дню голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена.

Ранее в МИД Британии прокомментировали слова президента Владимира Путина о «родителе 1» и «родителе 2». Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в России не появятся "родитель номер один" и "родитель номер два" - будут мама и папа. Этот вопрос был поднят в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в российскую Конституцию.



