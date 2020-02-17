Кремль поручил регионам организовать праздник в день голосования по Конституции
Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию. Речь об этом шла на трехдневном семинаре для вице-губернаторов, прошедшем в Подмосковье, сообщает РБК.
Отмечается, что в Кремле озабочены тем, чтобы явка на голосовании была высокой. Там ожидают идеальный вариант при явке в 60%, а результат «за» поправки в Конституцию на уровне 70%, передает Ura.ru.
Для этого у избирательных участков поручено организовать ярмарки, культурные мероприятия, открыть буфет на участке, а по возможности даже создать детские игровые комнаты, пишет «Свободная пресса».
Официально дата по дню голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена.
Ранее в МИД Британии прокомментировали слова президента Владимира Путина о «родителе 1» и «родителе 2». Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в России не появятся "родитель номер один" и "родитель номер два" - будут мама и папа. Этот вопрос был поднят в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в российскую Конституцию.
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