Кремль пообещал защитить жителей Донбасса
В случае развязывания войны на Донбассе Россия примет меры по защите российский граждан, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить массовой гибели людей.
В Кремле назвали ситуацию на линии разграничения чрезвычайно нестабильной. «Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий», - сообщил Песков.
Он заявил, что украинская сторона, если судить по различным заявлениям, не отвергает мысль о силовом решении проблемы. В случае возобновления конфликта Песков считает, что может возникнуть катастрофа, похожая на Сребреницу (имеется в виду «Резня в Сребренице» - убийство более восьми тысяч боснийцев-мусульман в июле 1995 года войска под командованием генерала Ратко Младича – прим. НСН). И тогда все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось, сообщил Песков.
На вопрос, почему Москва проводит параллели между конфликтами на Украине и в Югославии, Песков ответил, что делает это «на основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, доминирования националистических настроений, разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса».
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Россия готова защищать российских граждан на Донбассе сильнее, чем шесть лет назад.
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