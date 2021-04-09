Кремль пообещал защитить жителей Донбасса

В случае развязывания войны на Донбассе Россия примет меры по защите российский граждан, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить массовой гибели людей.

В Кремле назвали ситуацию на линии разграничения чрезвычайно нестабильной. «Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий», - сообщил Песков.

Он заявил, что украинская сторона, если судить по различным заявлениям, не отвергает мысль о силовом решении проблемы. В случае возобновления конфликта Песков считает, что может возникнуть катастрофа, похожая на Сребреницу (имеется в виду «Резня в Сребренице» - убийство более восьми тысяч боснийцев-мусульман в июле 1995 года войска под командованием генерала Ратко Младича – прим. НСН). И тогда все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось, сообщил Песков.