Кремль пообещал дать ответ на санкции Канады

Россия даст «соответствующий ответ» на санкции Канады в отношении девяти российских лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских официальных лиц, включая руководителей силовых ведомств. Свое решение канадская сторона объяснила нарушением прав человека и, в частности, заключением политика Алексея Навального.