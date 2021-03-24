Кремль пообещал дать ответ на санкции Канады

Россия даст «соответствующий ответ» на санкции Канады в отношении девяти российских лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских официальных лиц, включая руководителей силовых ведомств. Свое решение канадская сторона объяснила нарушением прав человека и, в частности, заключением политика Алексея Навального.

Канада ввела санкции против руководителей силовых ведомств РФ

В список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, первый замглавы АП Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и руководители ФСИН и прокуратуры – Александр Калашников и Игорь Краснов.

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ФОТО: РИА Новости
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