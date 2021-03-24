Канада ввела санкции против руководителей силовых ведомств РФ

Правительство Канады внесло в санкционный список восемь граждан РФ, включая директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова. Об этом пишет РБК.

Также в санкционный список попали замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник президента по внутренней политике Андрей Ярин, замминистра обороны Алексей Криворучко а также полпред президента в Сибири Сергей Меняйлов.

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В МИД Канады отметили, что решение о применении санкций связано с нарушениями прав человека в России и в частности с заключением политика Алексея Навального.

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