Канада ввела санкции против руководителей силовых ведомств РФ

Правительство Канады внесло в санкционный список восемь граждан РФ, включая директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова. Об этом пишет РБК.

Также в санкционный список попали замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник президента по внутренней политике Андрей Ярин, замминистра обороны Алексей Криворучко а также полпред президента в Сибири Сергей Меняйлов.