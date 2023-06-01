Кремль подтвердил разговор Путина с командиром спецназа «Ахмат»

По данным Минобороны РФ, штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы спецназа «Ахмат» проводят успешные наступательные действия на марьинском направлении. На этом фоне произошёл словесный конфликт между основателем ЧВК «Вагнер Евгением Пригожиным» и представителями Чечни.

Так, вице-премьер правительства республики, депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что готов лично объяснить бизнесмену, чем занимается «Ахмат», комментируя его критические высказывания относительно действий этого подразделения.

Отвечая на критику Пригожин заявил, что не имел в виду ничего плохого. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он также разместил два видео, в которых поддерживает действия и позицию главы Чечни Рамзана Кадырова.

