Кремль подтвердил обсуждение с США по Украине вопроса территорий

Россия и США «активно обсуждают территориальные вопросы» в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского вопроса. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что, в частности, условия достижения мира подробно обсуждались в ходе четырех встреч президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Также эти вопросы вынесены в повестку контактов, которые ведутся на разных закрытых уровнях, уточнил Ушаков.

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По его словам, в Вашингтоне осведомлены о позиции Кремля и понимают, каким образом можно достичь долгосрочное урегулирование, «если следовать реализации» позиции России. Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что Россия хочет всю Украину. Однако, по его словам, Москве придется отказаться от такой позиции.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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