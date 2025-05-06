Кремль подтвердил обсуждение с США по Украине вопроса территорий

Россия и США «активно обсуждают территориальные вопросы» в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского вопроса. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что, в частности, условия достижения мира подробно обсуждались в ходе четырех встреч президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Также эти вопросы вынесены в повестку контактов, которые ведутся на разных закрытых уровнях, уточнил Ушаков.