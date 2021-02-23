Кремль подтвердил, что Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил российскому лидеру Владимиру Путину 23 февраля, после переговоров, которые состоялись накануне в Сочи. Главы государств продолжили обсуждение вопросов, поднятых ими накануне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-служба Александра Лукашенко, в свою очередь, сообщила о проблематике телефонных переговоров президентов двух стран.
«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК (военно-промышленный комплекс), усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», — цитирует официальное сообщение РБК.
Ранее сообщалось, что переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко продлились более шести часов в Сочи. В частности, в ходе переговоров Путин отметил, что сотрудничество между странами является востребованным на всех уровнях. Об этом информирует РИА Новости..
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