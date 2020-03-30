Кремль поддержал введенные Собяниным ограничительные меры

При этом он отказался комментировать заявление сенатора Андрея Клишаса, ранее заявившего, что введенные в столичном регионе меры ограничения — это прерогатива только президента РФ и парламента.



«Юридическую оценку я давать не буду», - цитирует Пескова «Интерфакс».



Накануне в Москве и Подмосковье объявили о введении новых мер по самоизоляции: в частности, гражданам разрешено покидать свои дома для получения срочной медицинской помощи, для приобретения продуктов или лекарств в ближайших магазинах и аптеках, выгула домашних животных или выноса мусора.

На работу могут ходить граждане, которым необходимо присутствовать на рабочем месте в эти дни.

