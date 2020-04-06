Кремль поддержал критику Мишустина из-за перекрытия границ регионов

«Какие-то меры чрезмерные, как закрытие границ в некоторых регионах», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что федеральный центр в данном вопросе «уже внес определенные коррективы».



В Кремле подчеркнули, что в данном вопросе неприемлем разрыв транспортных цепочек и нарушение грузовых перевозок.



В то же время Песков напомнил, что региональные власти наделены правом самостоятельно определять меры изоляции, необходимые для защиты населения от коронавируса.



Ранее глава правительства России Михаил Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов закрыть административные границы регионов. Премьер заявил, что главы этих регионов превысили свои полномочия, сообщает RT.

