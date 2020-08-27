Кремль ответил на просьбу Жириновского смягчить арест Фургалу

Песков подчеркнул, что этот вопрос должны решать следственные органы, представитель обвинения и суд, который, со своей стороны, и определяет меру пресечения, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Жириновский написал письмо Путину с предложением, как «быстрее успокоить всё в Хабаровском крае». Для этого, по мнению политика, можно было бы перевести Фургала под домашний арест, вернув в Хабаровск.

Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он содержится в московском СИЗО «Лефортово». С момента его задержания в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции в поддержку бывшего главы региона.

