Кремль ответил на просьбу Жириновского смягчить арест Фургалу

Решение об изменении меры пресечения – не компетенция Кремля, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков по поводу просьбы лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатор Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест.

Жириновский попросил Путина вернуть арестованного Фургала в Хабаровск

Песков подчеркнул, что этот вопрос должны решать следственные органы, представитель обвинения и суд, который, со своей стороны, и определяет меру пресечения, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Жириновский написал письмо Путину с предложением, как «быстрее успокоить всё в Хабаровском крае». Для этого, по мнению политика, можно было бы перевести Фургала под домашний арест, вернув в Хабаровск.

Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Он содержится в московском СИЗО «Лефортово». С момента его задержания в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции в поддержку бывшего главы региона.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ФургалВладимир ЖириновскийКремль
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