Жириновский попросил Путина вернуть арестованного Фургала в Хабаровск

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением, как можно «быстрее успокоить всё в Хабаровском крае». По мнению политика, для этого экс-губернатора края Сергея Фургала можно было бы перевести под домашний арест в Хабаровск.

Если Фургал виновен, то ответственность в любом случае наступит, но все равно можно «облегчить судьбу» таким образом, заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

На прошлой неделе депутатов ЛДПР во главе с Жириновским не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО «Лефортово», напоминает телеканал «360».

Фургала задержали в Хабаровск 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Его этапировали в Москву, где суд санкционировал содержание главы региона в СИЗО. Политик вину не признал. Позже президент уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия.

После ареста Фургала в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции в его поддержку.

