Жириновский попросил Путина вернуть арестованного Фургала в Хабаровск
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением, как можно «быстрее успокоить всё в Хабаровском крае». По мнению политика, для этого экс-губернатора края Сергея Фургала можно было бы перевести под домашний арест в Хабаровск.
Если Фургал виновен, то ответственность в любом случае наступит, но все равно можно «облегчить судьбу» таким образом, заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
На прошлой неделе депутатов ЛДПР во главе с Жириновским не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО «Лефортово», напоминает телеканал «360».
Фургала задержали в Хабаровск 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Его этапировали в Москву, где суд санкционировал содержание главы региона в СИЗО. Политик вину не признал. Позже президент уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия.
После ареста Фургала в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции в его поддержку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Москвичам пообещали жару в День знаний
- Пациенты с ожирением больше рискуют умереть от COVID-19
- Алексиевич считает, что Россия может помочь Белоруссии преодолеть кризис
- Жириновский попросил Путина вернуть арестованного Фургала в Хабаровск
- В НАТО обеспокоены состоянием здоровья Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru