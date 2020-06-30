Кремль оценил идею Кадырова сделать Путина «пожизненным президентом»

Должность «пожизненного» президента Конституцией России не предусмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова, передаёт ТАСС.

Кадыров уже вторую неделю подряд говорит о необходимости сохранения президентского поста за Владимиром Путиным. Сначала он заявил об этом в контексте поддержки поправок в Конституцию РФ, отметив, что Путин должен баллотироваться на новый срок, чтобы сохранить суверенитет и могущество страны.

Накануне Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом, сказав на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом: «Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе».

Одна из вынесенных на общероссийское голосование поправок в Конституцию ограничит число президентских сроков двумя, но пропишет исключение для действующего главы государства.

По данным на утро 30 июня, наиболее активно по поправкам в Конституцию России голосовали именно в Чечне: там явка составила 75,8%.

