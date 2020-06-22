Кадыров поддержал возможное выдвижение Путина на новый президентский срок
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает все поправки в Конституцию, которые будут вынесены на общероссийское голосование. Чеченский лидер в своем Telegram-канале написал, что на этом голосовании «будет решаться судьба России и российского народа».
По словам Кадырова, он поддерживает и поправку, позволяющую президенту Владимиру Путину снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Путин должен баллотироваться на новый президентский срок «для сохранения суверенитета страны, её могущества, <...> для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России», уверен Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что считает разговоры о преемнике Путина неуместными.
Новая версия Конституции ограничит общее число президентских сроков двумя, однако в ней будет оговорка о том, что на действующего главу государства это правило не распространяется. На днях Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что не исключает возможности баллотироваться снова, «если это возникнет в Конституции», пишет «Свободная пресса». Президент добавил, что если такой поправки не будет, то уже через два года «начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников», что помешает нормальное работе вертикали власти.
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