Кадыров поддержал возможное выдвижение Путина на новый президентский срок

По словам Кадырова, он поддерживает и поправку, позволяющую президенту Владимиру Путину снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Путин должен баллотироваться на новый президентский срок «для сохранения суверенитета страны, её могущества, <...> для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России», уверен Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что считает разговоры о преемнике Путина неуместными.

Новая версия Конституции ограничит общее число президентских сроков двумя, однако в ней будет оговорка о том, что на действующего главу государства это правило не распространяется. На днях Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что не исключает возможности баллотироваться снова, «если это возникнет в Конституции», пишет «Свободная пресса». Президент добавил, что если такой поправки не будет, то уже через два года «начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников», что помешает нормальное работе вертикали власти.

