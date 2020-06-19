Кремль отреагировал на смерть экс-главы Чувашии Игнатьева
В Кремле прокомментировали известие о кончине бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последний был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2020 года.
«Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
При этом в Кремле отметили, что сам Путин не будет делать каких-то специальных заявлений в связи со смертью Игнатьева, отмечает RT.
О смерти Игнатьева стало известно вечером в четверг, 19 июня. Бывший глава республики умер из-за проблем с сердцем на фоне развившейся из-за коронавируса пневмонии.
Игнатьев был отправлен в отставку с поста главы Чувашии после того, как в интернете появилось видео, на котором Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, врученной властями региона ведомству. Он руководил республикой с 2010 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru