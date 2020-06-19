Человек, который судился с Путиным: Чем был известен умерший экс-глава Чувашии

Так,18 января 2020 года глава Чувашии выступил с резкой критикой в адрес журналистов и блогеров, которые приезжают в республики и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком», за что их, по мнению чиновника, следовало бы «мочить». Позже Игнатьев заявлял, что его слова «исказили», однако новый скандал не заставил себя долго ждать. Так в интернете появилось видео, на котором Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, врученной властями региона ведомству. После очередного шквала критики со стороны общественности, губернатор постарался свести все в шутку, заверив, что к пожарным он относится с уважением, но так как со многими из них у него «дружеские» отношения, то подобная шутка была вполне уместной. В ГУ МЧС республики так же назвали ситуацию «дружеской шуткой», но информация уже ушла в Кремль. Там «шутки» Игнатьева сочли не смешными и уже 28 января он был исключили из «Единой России», а 29 января Игнатьев был освобожден от должности в связи с утратой доверия указом президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что в работе Игнатьева отсутствует «уважение к людям», без которого невозможно выполнять обязанности губернатора.

Однако точкой в политической судьбе Михаила Игнатьева это увольнение не стало. Без малого полгода спустя он снова появился заголовках СМИ, на этот раз с беспрецедентным для России заявлением: Игнатьев подавал в суд на Владимира Путина, пытаясь оспорить свое отстранение от должности.

То, что этот иск преследует не юридические, а политические цели, в эфире НСН заявил вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло. «Такой иск — это не юридический, а политический шаг. Такой практики в России никогда не было, судебная система к этому абсолютно не готова. Я думаю, что это некий политический вызов, попытка заняться политической деятельностью на фоне этой отставки», - подчеркнул он.

Однако довести дело до суда так и не удалось. Уже во время подачи иска, сообщали СМИ, Игнатьев был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, а позднее появилась информация о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляцией легких. Состояние политика было усугублено сердечной недостаточностью, развившейся на фоне пневмонии, врачи были вынуждены перевести его в реанимационное отделение.

Вечером 18 июня 2020 года появилась информация о смерти Михаила Игнатьева.





