Кремль отреагировал на слова Мааса об участии России в G7

Владимир Путин не выступал с какими-либо инициативами по присоединению к работе G7. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он заявил о том, что Германия выступает против возвращения РФ в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной, подчеркивает RT.

Представитель Кремля напомнил, что «существовал такой формат, как «Большая восьмёрка», который должен был провести свой саммит в Сочи. Однако его участники отказались от приезда в Сочи». И, как отметил Дмитрий Песков, с того момента глава государства «ни разу не инициировал какое-либо воссоздание».

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Между тем, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, что формат G7 перестал играть существенную роль в решении мировых проблем.

Напомним, ранее против возвращения России в G7 высказались власти Франции и Канады. В ответ на это выступление российский сенатор Алексей Пушков назвал участие самой Канады в этом формате «атавизмом».

За приглашение президента России Владимира Путина в G7 ранее выступал американский лидер Дональд Трамп.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРоссияКремль
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