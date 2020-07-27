Кремль отреагировал на слова Мааса об участии России в G7

Владимир Путин не выступал с какими-либо инициативами по присоединению к работе G7. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он заявил о том, что Германия выступает против возвращения РФ в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной, подчеркивает RT.

Представитель Кремля напомнил, что «существовал такой формат, как «Большая восьмёрка», который должен был провести свой саммит в Сочи. Однако его участники отказались от приезда в Сочи». И, как отметил Дмитрий Песков, с того момента глава государства «ни разу не инициировал какое-либо воссоздание».