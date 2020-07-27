Кремль отреагировал на слова Мааса об участии России в G7
Владимир Путин не выступал с какими-либо инициативами по присоединению к работе G7. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он заявил о том, что Германия выступает против возвращения РФ в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной, подчеркивает RT.
Представитель Кремля напомнил, что «существовал такой формат, как «Большая восьмёрка», который должен был провести свой саммит в Сочи. Однако его участники отказались от приезда в Сочи». И, как отметил Дмитрий Песков, с того момента глава государства «ни разу не инициировал какое-либо воссоздание».
Между тем, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, что формат G7 перестал играть существенную роль в решении мировых проблем.
Напомним, ранее против возвращения России в G7 высказались власти Франции и Канады. В ответ на это выступление российский сенатор Алексей Пушков назвал участие самой Канады в этом формате «атавизмом».
За приглашение президента России Владимира Путина в G7 ранее выступал американский лидер Дональд Трамп.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре
- Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей
- Кремль отреагировал на слова Мааса об участии России в G7
- В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю
- «Успокаивается»: В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru