В Совфеде заявили, что Германия «прочухала» отсутствие российской угрозы

Власти Германии выступают против присоединения России к формату стран большой семёрки (G7), в который наряду с нею сейчас входят США, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония. Об этом в интервью немецкой прессе заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Глава германской дипломатии отметил, что Россию исключили из G7 из-за присоединения Крыма и войны на востоке Украины. Пока эти вопросы не решены, Маас не видит возможности возвращения России в этот международный клуб.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, что формат G7 перестал играть существенную роль в решении мировых проблем.

«Россия не стремится в этот клуб. Сегодня он не является решающим, он стал больше политически мотивированным. «Двадцатка» давно уже стала ключевой и основополагающей в решении всех экономических вопросов. Голос России там есть. Убрать ее оттуда никак нельзя. И это имеет значение. Что касается Германии, она сегодня сильно заинтересована в «Северном потоке-2». Там уже давно, как говорят в народе, «прочухали», что со стороны России никаких угроз или спекуляции нет – проект выгоден всем. А все заявления американцев по этому поводу связаны с решением их основной экономической задачи – переформатировать Европу на свой сжиженный газ, который хуже, дороже и нестабильнее. А это само по себе нежелательно для серьезного бизнеса в Германии, который серьезно и основательно давит на свою власть, требуя, чтобы был другой подход. Тем не менее, им надо делать некие вещи в контексте договоренностей со своими хозяевами - США», - отметил он.