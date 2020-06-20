Кремль: Отношения России и Польши на «низшем уровне»
Отношения Москвы и Варшавы находятся на низшем из возможных уровне, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в программе «Большая игра» на Первом канале.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что российско-польские отношения оставляют желать лучшего, отмечает Газета.ru.
«Наверное, находятся на самом низшем возможном уровне», — заявил Песков.
При этом в Кремле сожалеют о конфронтационных настроениях Варшавы, которые противоречат интересам двух стран. При этом, убежден Песков, жители стран были бы заинтересованы в обратном.
«Мы исходим только из реалий, а реалии таковы», — считает пресс-секретарь президента РФ.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что Польша выдвигает претензии к России только, чтобы получить помощь от Запада.
«В Польше все какие-то игры безумцев. В силу отсутствия реальных фактов, по которым можно было бы предъявить какие-то претензии к России, эти причины и поводы просто выдумываются. Я бы понимал, если бы к России были претензии в плане того, что она не позволяет своим влиянием отнять территории у Белоруссии и Украины, те самые территории, которые были когда-то отданы полякам по Брестскому миру. Но сегодняшние обвинения вообще непонятны. При этом, мы не делаем ничего предосудительного, мы просто отстаиваем какие-то свои интересы, зачастую, даже очень мягко», – комментирует он.
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