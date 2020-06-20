Кремль: Отношения России и Польши на «низшем уровне»

«Наверное, находятся на самом низшем возможном уровне», — заявил Песков.

При этом в Кремле сожалеют о конфронтационных настроениях Варшавы, которые противоречат интересам двух стран. При этом, убежден Песков, жители стран были бы заинтересованы в обратном.

«Мы исходим только из реалий, а реалии таковы», — считает пресс-секретарь президента РФ.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что Польша выдвигает претензии к России только, чтобы получить помощь от Запада.

«В Польше все какие-то игры безумцев. В силу отсутствия реальных фактов, по которым можно было бы предъявить какие-то претензии к России, эти причины и поводы просто выдумываются. Я бы понимал, если бы к России были претензии в плане того, что она не позволяет своим влиянием отнять территории у Белоруссии и Украины, те самые территории, которые были когда-то отданы полякам по Брестскому миру. Но сегодняшние обвинения вообще непонятны. При этом, мы не делаем ничего предосудительного, мы просто отстаиваем какие-то свои интересы, зачастую, даже очень мягко», – комментирует он.

