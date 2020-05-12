В Совфеде назвали президента Польши безумцем, рассуждающим об угрозе Москвы

«В Польше все какие-то игры безумцев. В силу отсутствия реальных фактов, по которым можно было бы предъявить какие-то претензии к России, эти причины и поводы просто выдумываются. Я бы понимал, если бы к России были претензии в плане того, что она не позволяет своим влиянием отнять территории у Белоруссии и Украины, те самые территории, которые были когда-то отданы полякам по Брестскому миру. Но сегодняшние обвинения вообще непонятны. При этом, мы не делаем ничего предосудительного, мы просто отстаиваем какие-то свои интересы, зачастую, даже очень мягко. Я все время говорю, что пора уже прекратить вот эту мягкотелость. И со всеми вести разговор достаточно жестко. И там, где не выгодно, не идти на встречу. Запад не собирается кормить прибалтийские республики и страны бывшего Варшавского договора, не собирается оказывать им ту поддержку, которую когда-то оказывал Советский Союз. Они определились, что их хозяин Вашингтон, и стараются завоевать элемент доверия, угодить. Я по-другому оценить ситуацию не могу, потому что политических, экономических, геостратегических претензий у России к Польше нет. У нас есть претензии, связанные с духовностью, есть претензии по памяти военных действий, освобождения от нацистов. Но то, что Польша переобулась, внуки и правнуки предали своих дедов, которые вместе с нами плечом к плечу боролись с фашизмом. Но это все духовно-нравственные вещи, идеологические. Чтобы разорвать отношения с таким серьезным торговым компаньоном, как Россия, надо быть безумцем», – комментирует он.

Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года. Ранее стало известно, что Польша решила провести президентские выборы по почте. В обычном режиме выборы не могут пройти из-за карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

