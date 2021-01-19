Кремль опроверг сообщения о дворце Путина, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«По сути, это неправда», - сказал Песков. Он также добавил, что не знакомился с этой публикацией.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Как сообщалось во вторник, арестованного накануне до 15 февраля российского оппозиционера Алексея Навального ранее доставили в СИЗО «Матросская тишина», где он проходит двухнедельный карантин один в трехместной камере. Ранее его арестовали до 15 февраля.