Кремль опроверг сообщения о дворце Путина
Кремль опроверг сообщения о дворце Путина, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«По сути, это неправда», - сказал Песков. Он также добавил, что не знакомился с этой публикацией.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком.
Как сообщалось во вторник, арестованного накануне до 15 февраля российского оппозиционера Алексея Навального ранее доставили в СИЗО «Матросская тишина», где он проходит двухнедельный карантин один в трехместной камере. Ранее его арестовали до 15 февраля.
Заседание, на котором будет решаться вопрос о замене условного наказания оппозиционеру на реальный срок, назначено на 2 февраля. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.
В середине ноября Навальный подал иск к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности слова представителя Кремля о том, что с политиком работают «специалисты ЦРУ», Пресненский суд Москвы во вторник не стал рассматривать иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и вернул его заявителю, так как истец «не устранил допущенные недостатки».
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