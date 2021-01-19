Песков прокомментировал портрет Ягоды на заседании по делу Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не знает, какие портреты висят в различных помещениях Химок и других регионах страны, сообщает РИА ФАН.

Отвечая на вопрос по поводу портрета одного из руководителей НКВД Генриха Ягоды, который висел в УВД «Химки» во время выездного заседания Химкинского городского суда над Алексеем Навальным, Песков посоветовал обратиться за комментариями в МВД.

«Это не наш вопрос точно», - резюмировал представитель Кремля.

На выездном заседании Химкинский суд Москвы постановил отправить Навального под стражу на 30 суток. 14 дней из этого срока политик проведёт на карантине в московском СИЗО «Матросская тишина».

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». ФСИН требует заменить политику условный срок на реальный.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска. После экстренной посадки самолёта его госпитализировали в одну из больниц Омска, а позже перевезли для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок».

