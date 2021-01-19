Суд вернул иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что иск возвращён заявителю, так как истец «не устранил допущенные недостатки».
Ранее Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск Навального к Пескову, чтобы истец исправил выявленные ошибки и собрал полный пакет необходимых документов.
Иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 16 ноября. Оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности слова представителя Кремля о том, что с политиком работают «специалисты ЦРУ», сообщает RT.
Пресс-секретарь президента РФ обвинил политика в работе с сотрудниками ЦРУ США после того, как в интервью Der Speigel Навальный, заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Комментировать иск оппозиционера Песков отказался.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.
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