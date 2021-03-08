Кремль опроверг причастность России к критике западных вакцин
В Кремле опровергли информацию о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран, пишет Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Он назвал эти сообщения чушью. По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны Москвы.
«Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому, что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», - отметил официальный представитель Кремля.
Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники сообщила, что спецслужбы России якобы развернули в СМИ кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов.
Тем временем, по мнению главного инфекциониста США, советника президента США Джо Байдена Энтони Фаучи, российский препарат от COVID «Спутник V» имеет достаточно хорошие данные. Об этом американский специалист заявил в эфире греческого телеканала Skai. Фаучи отвечал на вопрос, какую бы вакцину выбрал, чтобы себе сделать прививку от коронавируса – китайскую или российскую.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru