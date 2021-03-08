Кремль опроверг причастность России к критике западных вакцин

В Кремле опровергли информацию о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран, пишет Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он назвал эти сообщения чушью. По его словам, в США неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны Москвы.

«Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому, что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», - отметил официальный представитель Кремля.