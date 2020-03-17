Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Владимир Путин пока не готовит никакого обращения к нации. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли голосование по поправкам к Конституции, которое может пройти 22 апреля, перенесено на другую дату, Песков предложил «дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента», отмечает RT.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что Владимир Путин якобы готовит обращение к нации. В его ходе он собирается заявить, что голосование по поправкам состоится не 22 апреля, как планировалось ранее.
Накануне НСН писала, что Конституционный суд (КС) России признал, что закон о поправке к Конституции соответствует основному закону страны. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что в заключении КС отмечается, что закон о поправке к Конституции соответствует ее статьям 1, 2 и 9. Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно, отмечает Ura.ru.
Судья КС в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН рассказала, почему Конституционный суд одобрил президентский законопроект.
«Конституционный суд одобрил поправки, но не вынес правового решения. Я бы рассуждала, если бы речь шла о правовых аргументах, но правовые аргументы не являлись целью. Показательно, что все подряд, в одну кучу одобрили, не по отдельности все вопросы. И то, что так быстро рассмотрели - тоже показатель», - сказала Морщакова.
Напомним, на прошлой неделе законопроект о поправках одобрили все 85 региональных заксобраний страны, после чего его подписал Владимир Путин и отправил на проверку в Конституционный суд. В КС запрос президента поступил 14 марта.
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