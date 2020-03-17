Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Накануне НСН писала, что Конституционный суд (КС) России признал, что закон о поправке к Конституции соответствует основному закону страны. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что в заключении КС отмечается, что закон о поправке к Конституции соответствует ее статьям 1, 2 и 9. Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно, отмечает Ura.ru.

Судья КС в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН рассказала, почему Конституционный суд одобрил президентский законопроект.

«Конституционный суд одобрил поправки, но не вынес правового решения. Я бы рассуждала, если бы речь шла о правовых аргументах, но правовые аргументы не являлись целью. Показательно, что все подряд, в одну кучу одобрили, не по отдельности все вопросы. И то, что так быстро рассмотрели - тоже показатель», - сказала Морщакова.

Напомним, на прошлой неделе законопроект о поправках одобрили все 85 региональных заксобраний страны, после чего его подписал Владимир Путин и отправил на проверку в Конституционный суд. В КС запрос президента поступил 14 марта.

