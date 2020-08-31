Кремль опроверг информацию, что Трамп пропустил звонок Путина

Ранее экс-глава администрации бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, как отреагировал Трамп на якобы пропущенный телефонный звонок от президента России Владимира Путина. По данным газеты Independent, эпизод произошел в 2017 году.

«Кто-то между делом упомянул, что Владимир Путин просил переговорить с ним (Трампом — прим. НСН), и прямо в нашем присутствии он (Трамп — прим. НСН.) накричал на Майкла Флинна. Действительно накричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он хорошенько накричал на него через весь стол», — поделился воспоминаниями Тимоти.

