В Британии рассказали о бурной реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, как отреагировал американский лидер Дональд Трамп на пропущенный телефонный звонок от президента России Владимира Путина. Эпизод произошел в 2017 году, напоминает Independent.
Тимоти рассказал, что о ситуации, произошедшей во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме. С американской стороны в ней также участвовал советник президента США по нацбезопасности занимал Майкл Флинн.
«Кто-то между делом упомянул, что Владимир Путин просил переговорить с ним (Трампом — прим. НСН), и прямо в нашем присутствии он (Трамп — прим. НСН.) накричал на Майкла Флинна. Действительно накричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он хорошенько накричал на него через весь стол», — поделился воспоминаниями Ник Тимоти.
Экс-представитель британского кабмина также процитировал Трампа: «Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной», - заявил американский президент. Тимоти считает, что произошедший инцидент свидетельствует о нестабильности принятия решений в Белом доме.
Напомним, Майкл Флинн являлся советником Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он отправился в отставку в связи с подозрениями ФБР о его причастности к российскому вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году через контакты с экс-послом России Сергеем Кисляком. Флинн сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который не смог найти доказательств сговора Трампа с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru