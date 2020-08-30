В Британии рассказали о бурной реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, как отреагировал американский лидер Дональд Трамп на пропущенный телефонный звонок от президента России Владимира Путина. Эпизод произошел в 2017 году, напоминает Independent.

Тимоти рассказал, что о ситуации, произошедшей во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме. С американской стороны в ней также участвовал советник президента США по нацбезопасности занимал Майкл Флинн.

«Кто-то между делом упомянул, что Владимир Путин просил переговорить с ним (Трампом — прим. НСН), и прямо в нашем присутствии он (Трамп — прим. НСН.) накричал на Майкла Флинна. Действительно накричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он хорошенько накричал на него через весь стол», — поделился воспоминаниями Ник Тимоти.

Экс-представитель британского кабмина также процитировал Трампа: «Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной», - заявил американский президент. Тимоти считает, что произошедший инцидент свидетельствует о нестабильности принятия решений в Белом доме.

Напомним, Майкл Флинн являлся советником Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он отправился в отставку в связи с подозрениями ФБР о его причастности к российскому вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году через контакты с экс-послом России Сергеем Кисляком. Флинн сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который не смог найти доказательств сговора Трампа с Россией.

