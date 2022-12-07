Кремль обвинил спецслужбы Запада в агрессии к России

По его словам, они продолжают это делать и сейчас. Пресс-секретарь российского президента назвал разведку и контрразведку одними из самых древних профессий, наряду с журналистикой. Отмечается, что западные партнеры никогда не оставляли Россию в покое и постоянно стремились ей навредить, в том числе и с помощью спецслужб.

Как подчеркнул Песков, за последние десятилетия российские контрразведчики пресекли множество враждебных действий со стороны Запада. Часть таких дел обнародована.

Ранее Песков подверг критике высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России Владимир Путин использует двойников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

